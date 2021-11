Foram anunciados mais nove nomes para o cartaz do festival ID No Limits, que - após duas edições canceladas devido à pandemia da covid-19 - está de regresso ao Centro de Congressos do Estoril.

Major League DJz, Mr Carmack, Nenny, Poppy Ajudha, Lex Amor, Jarraeu Vandal, David Bruno, Stckman e Evaya são os novos nomes no alinhamento.

O ID NO Limits já contava, entre outros, com artistas como Rejjie Snow, Branko, Regula ou Mynda Guevara.

O festival terá lugar de 24 a 26 de fevereiro. Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais, a preços que vão dos 35€ aos 65€.