Courtney Love mostrou o seu entusiasmo com a utilização da canção 'Rape Me', dos Nirvana, numa cena da série "Succession".

A cantora norte-americana, que enquanto viúva de Kurt Cobain tem de autorizar o uso de canções dos Nirvana em séries e outros programas ou anúncios, escreveu: "Estava no estúdio quando esta canção foi escrita, em coisa de uma hora. E nunca me senti tão orgulhosa por autorizar o uso de uma das canções do Kurt. Esta cena leva-me a crer que eles compreenderam-no mesmo. [Na canção], ele estava aos berros... sem especificar sobre o quê. Tenho a certeza que, onde quer que ele esteja, está orgulhoso disto."

Veja aqui a cena de "Succession", série da HBO, que foi musicada por 'Rape Me'. "Succession" conta a história da família Roy, os proprietários de uma grande empresa de media que lutam pelo controlo da mesma. O episódio com música dos Nirvana é o terceiro da terceira temporada.