"Dona" de mais de 215 milhões de seguidores no Instagram, Beyoncé não seguia, até esta semana, qualquer utilizador daquela rede social. Isso acaba de mudar, com a chegada do rapper e empresário Jay-Z, marido de Beyoncé, ao Instagram: agora, a cantora apresenta um singelo "1" no número de contas que segue.

Quanto a Jay-Z, acaba de se juntar ao Instagram, já fez o seu primeiro post: a publicação apresenta o cartaz do filme "The Harder They Fall", para o qual escreveu a música e que chega por estes dias à Netflix. Além da sua mulher, o norte-americano tem cerca de um milhão e 800 mil seguidores.