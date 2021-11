Os U2 juntaram-se oficialmente ao TikTok, e a sua primeira publicação é uma boa notícia para os fãs: a banda irá editar um novo single esta quarta-feira.

'Your Song Saved My Life' é o título do mesmo, e um excerto de cerca de 26 segundos já se encontra disponível no TikTok. A canção faz parte da banda-sonora de "Sing 2", filme de animação que conta com Bono no elenco.

Ouça aqui 'Your Song Saved My Life':