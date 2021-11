Pedro Abrunhosa encontra-se a preparar o seu nono álbum de originais.

Ainda sem título, o disco deverá ser lançado no primeiro semestre de 2022 e será apresentado ao vivo pela primeira vez com concertos com orquestra, em Lisboa, Porto e Faro.

Recentemente, Pedro Abrunhosa tem dado alguns concertos intimistas, a solo, inspirados no projeto Passageiro, no qual "insufla as madrugadas" da Estação de São Bento, no Porto, "com a vida das suas canções de sempre", interpretadas ao piano.

Diferentes serão os concertos marcados para o próximo ano: acompanhado pelos Comité Caviar e pela Orquestra Clássica do Sul, Pedro Abrunhosa tocará no Teatro das Figuras, em Faro, a 12 de fevereiro, na Super Bock Arena/Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 11 de março, e no Campo Pequeno, em Lisboa, a 25 de março.