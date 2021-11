Os Radiohead partilharam por fim 'Follow Me Around', um dos temas preferidos dos fãs, que nunca havia sido oficialmente editado.

A canção foi gravada durante as sessões para "OK Computer", de 1997. Faz agora parte de "Kid A Mnesia", reedição de "Kid A" e "Amnesiac", que conta com um disco bónus com muito material inédito.

'Follow Me Around' - que agora ganhou um videoclip com Guy Pearce, o qual pode ser visto em baixo - foi tocada ao vivo apenas por uma mão cheia de vezes, uma das quais em Fukuoka, no Japão, uma performance que acabou a fazer parte do filme "Meeting People Is Easy". Veja: