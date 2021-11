Mariah Carey despediu-se do Halloween e deu as boas-vindas à época natalícia, com um vídeo cómico.

O vídeo mostra um cenário de túmulos, velas e abóboras, que é prontamente destruído pela cantora com um taco de basebol. Logo a seguir, ouve-se o grande êxito da cantora, 'All I Want For Christmas Is You', clássico absoluto de Natal.

No final, Mariah Carey apresenta-se vestida com um fato de Pai Natal, mostrando de relance um presente com uma data - 5 de novembro -, dando a entender que esta semana haverá novidades da cantora.

Veja o vídeo: