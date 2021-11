Os Machine Head irão regressar a Portugal em 2022. A banda norte-americana irá atuar no Campo Pequeno, em Lisboa, a 9 de outubro desse ano.

A acompanhá-los estarão os Amon Amarth, também de regresso, e os The Halo Effect, banda composta por antigos membros dos In Flames e HammerFall.

Na bagagem poderá vir já o novo álbum dos Machine Head, sucessor de "Catharsis" (2018). Em junho, o grupo lançou "Arrows in Words from the Sky", que conta com três canções novas.

Os bilhetes serão colocados à venda já na próxima sexta-feira, a preços que vão dos 44€ aos 48€.