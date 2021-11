Luís Costa, mais conhecido como Magazino, continua a documentar a sua luta contra a leucemia. Neste momento, o DJ encontra-se a aguardar vaga para iniciar um tratamento de quimioterapia "mais agressiva", no Instituto Português de Oncologia, em Lisboa.

"Estou à espera de vaga para ser internado no IPO para uma quimio ainda mais agressiva que me obriga a ficar por lá entre treês a cinco semanas, isto se o corpo aguentar, porque sinto a doença a crescer e as análises não mentem", revela Magazini.



"Até lá estou a fazer uma quimio mio intermédia, segundas, quartas e sextas passo o dia no IPO em análises, transfusões, consulta e acabo o dia com quimio endovenosa. Terças, quintas e sábados passo dia em casa a contorcer-me com dores e febre da quimio. Resumindo, sobra o domingo: esse dia que outrora era de valente ressaca, hoje é o meu dia de plenitude e que me deixa bem feliz!", afirma.



"Agora no meio de uma sessão de quimio fiquei a ver tudo em formato de caleidoscópio no olho direito, parece um cérebro colorido em constante mutação. Até tem a sua piada, mas é preocupante, mas a Dra Francesca diz que vai passar e confio muito nela, já lhe disse que enquanto o esquerdo estiver a ver não há problema, para escrever tapo o direito e siga para diante que a vida é para se viver", diz ainda.



"Tenho a mala feita, desde dia 18, à espera de um telefonema do internamento, passo noites a trocar de t-shirts com o suor que a leucemia vai produzindo. Ela não espera, vai galopando e eu vou resistindo, mas não sou de ferro", conclui, partilhando uma foto de uma atuação recente.