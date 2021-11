"Não me peçam para cantar que eu não quero". É assim que um aparentemente tímido Bernardo Costa responde a Júlio Isidro quando o apresentador, num programa televisivo de final dos anos 90, pergunta ao jovem filho de Paulo de Carvalho e Helena Isabel se este sabe cantar as canções da sua preferência de todo o repertório do pai, ''Flor Sem Tempo' e 'Gostava de Vos Ver Aqui'.

"O Bernardo gosta mais de teatro", esclarece o pai, sentimento corroborado pelo petiz. Quando lhe Júlio Isidro lhe pergunta se é na representação que vê o seu futuro profissional, Bernardo responde com interesse, ainda que parco em palavras. "Talvez. Gostava".

Uma recordação partilhada por Bernardo, hoje com 33 anos e a responder artisticamente por Agir, no passado fim de semana. "Noutra vida", escreve o artista, num post que contou com mais de 100 mil visualizações.