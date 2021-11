Foi divulgado o alinhamento do novo álbum de Adele, "30".

Para além do single 'Easy On Me', "30" irá contar — como é apanágio de Adele — com vários temas de amor: 'My Little Love', 'To Be Loved' e 'Love Is a Game' são os principais destaques. Mas há uma outra canção a fazer para já as delícias dos fãs: 'I Drink Wine'.

"30" contará ainda com algumas faixas bónus, entre elas uma versão alternativa de 'Easy On Me', com Chris Stapleton. O álbum será editado no dia 19 de novembro através da Columbia.

Confira aqui o alinhamento de "30":

01 Strangers by Nature

02 Easy on Me

03 My Little Love

04 Cry Your Heart Out

05 Oh My God

06 Can I Get It

07 I Drink Wine

08 All Night Parking (Interlude) (c/ Erroll Garner)

09 Woman Like Me

10 Hold On

11 To Be Loved

12 Love Is a Game

13 Wild Wild West (Bónus)

14 Can’t Be Together (Bónus)

15 Easy on Me (Bónus) (c/ Chris Stapleton)