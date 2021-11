Bryan Adams foi ausência notada da cerimónia deste ano do Rock and Roll Hall of Fame, após ter testado positivo à covid-19.

O músico canadiano deveria ter participado numa homenagem a Tina Turner, uma das consagradas deste ano, juntamente com Christina Aguilera, Mickey Guyton e H.E.R. Adams acabou por ser substituído por Keith Urban.

Um representante do músico veio já a público dizer que Adams se encontra sem sintomas, e que estava vacinado contra a doença.

Para além de Tina Turner, o Rock and Roll Hall of Fame apadrinhou este ano as entradas dos Foo Fighters, The Go-Go's, Jay-Z, Carole King, Todd Rundgren, Kraftwerk, Charley Patton e Gil Scott-Heron.