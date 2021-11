Jay-Z entrou este fim de semana para o Rock and Roll Hall of Fame, com Dave Chapelle e Barack Obama a fazerem o seu discurso de apresentação.

"As palavras do Jay-Z tocaram-me em pontos diferentes da minha vida", afirmou o ex-Presidente dos EUA. "Hoje em dia ele é um dos artistas mais consagrados da história, e um exemplo do sonho americano - um sonho que ele ajudou a tornar real para muitos outros jovens".

Já Chappelle anunciou ser "uma honra" apadrinhar a entrada de Jay-Z no "corredor da fama" do rock. "Preciso que todas as pessoas do rock saibam que, apesar de o estarem a homenagear, ele é nosso. Ele é do hip-hop, para sempre".

Quanto a Jay-Z, prestou tributo aos que vieram antes dele próprio. "Via tipos como o LL Cool J, com correntes, com cabedal, e pensava: é isso que eu quero fazer. Quero ser como estes tipos. Comecei a minha viagem a escrever à mesa", contou.