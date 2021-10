"Dune" tem-se revelado um dos maiores sucessos do cinema pós-covid, e a sua banda-sonora não lhe tem ficado atrás.

Houve mesmo quem comparasse o trabalho do compositor Hans Zimmer, no filme, ao dos Dead Can Dance - sem saber que a vocalista Lisa Gerrard colabora nesses dois temas.

"Existiu um compromisso incrível da parte dela", afirmou Zimmer à "Indiewire". "Ela estava na Austrália e eu pus-me a 'torturá-la'. Até que ela criou esta linguagem, que é só dela".

"O Denis [Villeneuve, realizador] e eu decidimos muito cedo que são as mulheres que guiam esta história, que têm essa força. E eu pensei em algumas cantoras extraordinariamente talentosas, e pensei, independentemente do futuro, onde os instrumentos irão mudar devido à tecnologia e podemos ser mais experimentais, o que permanecerá é a voz humana", continuou.

Ouça os contributos de Lisa Gerrard à banda-sonora de "Dune":