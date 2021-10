Em 2001, os Limp Bizkit estavam no topo da sua forma. Haviam editado "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water", possivelmente o mais celebrado dos seus álbuns, que atingiu o primeiro lugar das tabelas de vendas de vários países. Portugal não foi um deles, ainda que o disco tenha chegado ao top 10 dos álbuns mais vendidos no país ao longo desse ano.

Esse foi motivo mais que suficiente para que a banda de Fred Durst tenha decidido gravar o videoclip de 'Boiler', um dos singles de "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water", em Lisboa - cidade onde deram dois concertos, no então Pavilhão Atlântico, em maio.

O vídeo, realizado pelo próprio vocalista e por Dave Meyers, foi rodado na capital e em especial no reservatório da Mãe d'Água das Amoreiras, e deixou muitas crianças - e jovens - de então com pesadelos. Culpa de umas minhocas em hambúrgueres e de umas cabeças decepadas...

Visivelmente dispendioso, o vídeo terá ajudado 'Boiler' a chegar ao número 18 das tabelas de vendas nos EUA, e foi à altura o último videoclip da banda com o guitarrista Wes Borland, que entretanto regressou aos Limp Bizkit. À altura, o jornal BLITZ acompanhou as gravações.

Relembre aqui o vídeo dos Limp Bizkit para 'Boiler':

Publicado originalmente em dezembro de 2018 em BLITZ.pt