Os Massive Attack leiloaram várias obras de Banksy, que se encontravam na posse de "Daddy G" Marshall.

"I Fought the Law" e "Bomb Middle England", duas impressões da autoria de Bansky, amealharam mais de 165 mil euros num leilão realizado este sábado, com esse valor a ser doado para fins de caridade.

A Temwa e a Aid Box Community, organizações de apoio aos mais desfavorecidos em Bristol e no Malawi, foram as escolhidas. "Vender estas impressões pareceu a forma mais fácil de angariar fundos necessários com urgência", afirmou o músico.

O leilão voltou a levantar uma velha questão, que se prende com a identidade de Bansky - que muitos creem ser o colega de "Daddy G" nos Massive Attack, Robert del Naja.

Del Naja já rejeitou por diversas vezes essa teoria, dizendo que "seria uma boa história, mas lamentavelmente não é verdadeira".