Realizou-se este sábado a cerimónia anual do Rock and Roll Hall of Fame, com os Foo Fighters como principal destaque.

A banda de Dave Grohl, que já era membro do "corredor da fama" pelo seu trabalho nos Nirvana, deu um pequeno concerto no qual interpretou êxitos como 'Everlong' 'My Hero' e 'Best of You'.

Antes, tinha sido Paul McCartney a apadrinhar a entrada dos Foo Fighters no Hall of Fame. "Quando me apaixonei pelo rock & roll, juntei-me a uma banda. A minha eram os Beatles, e o mundo mudou. O Dave fez algo semelhante: juntou-se a uma banda, os Nirvana".

"Divertimo-nos muito com as nossas bandas, mas aconteceu uma tragédia e a minha acabou. O mesmo com a dele. Pelo que nos questionámos sobre o que fazer. No meu caso, compus um álbum onde tocava todos os instrumentos. O Dave fez a mesma coisa".

O antigo Beatle juntou-se, pouco depois, aos Foo Fighters para interpretar 'Get Back', da sua antiga banda. Veja aqui esse momento: