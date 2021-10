Factualmente falando, “Let It Be” é o décimo segundo e último álbum dos Beatles. Quando chegou aos escaparates, em maio de 1970, a banda mais importante dos anos 60 já não existia há um mês. Porém, a música nele contida — 12 canções, 7 na primeira face do LP, 5 no verso — havia sido na sua maioria ensaiada e registada 16 meses antes nos Twickenham Film Studios, em Londres. Porque acabou praticamente congelada durante tanto tempo, ao ponto de, pelo meio, os Beatles terem voltado a estúdio para gravar “Abbey Road”, que até acabaria por sair antes?