Os Limp Bizkit lançaram este domingo o sexto álbum, "Still Sucks", o primeiro longa-duração em dez anos. Produzido por Ross Robinson, conta com 12 canções e uma duração de 32 minutos.

Fundindo, como sempre, nu metal com rap, o sucessor de "Gold Cobra" inclui 'Out of Style' e 'Dirty Rotten Bizkit', mais próximos do metal, ou 'Love the Hate', em registo aparentado ao hip-hop. Destaque-se ainda uma versão acústica de 'Don't Change', dos INXS, e o já conhecido single de avanço 'Dad Vibes'.

O disco não inclui temas como ‘Lightz (City of Angels)’, ‘Ready To Go’ ou ‘Endless Slaughter’, lançados em single entre 2012 e 2013, quando o álbum ainda tinha o título provisório de "Stamped of the Disco Elephants".

Ouça aqui: