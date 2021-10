Paul McCartney garante ter sido ele a escrever 'A Day In The Life', um dos grandes clássicos dos Beatles, em vez de John Lennon.

De acordo com o "The Telegraph", McCartney reclamou para si, no seu novo livro ("The Lyrics: 1956 to the Present"), a autoria do tema em questão.

Escreve McCartney que a letra de 'A Day In The Life' foi inspirada por Tara Browne, herdeira da família Guinness, que morreu aos 21 anos vítima de um desastre de automóvel.

O "NME" fez notar que, em 1997, McCartney negou na biografia "Many Years From Now" que a canção tivesse sido inspirada por Browne. "Na minha cabeça, imaginei um político drogado, que parou num semáforo e não notou que as luzes tinham mudado", disse então.