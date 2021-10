Corey Taylor deu uma entrevista ao "The New York Times", durante a qual admitiu ser um grande fã dos ABBA.

O vocalista dos Slipknot lembrou a sua infância, nos anos 70, dizendo que a música da banda sueca se ouvia, nessa altura, "em todo o lado".

"Era diferente de tudo o resto. Tinha uma produção exuberante, soava imensa", explicou. "Eram apenas quatro pessoas mas soavam como se houvesse mil pessoas a ser gravadas".

Corey apontou 'Take a Chance On Me', single de 1978, como a sua canção preferida dos ABBA. "Adoro o contraste; começa com um canto gregoriano, e de repente entra uma produção europeia maluca", disse.

"Adoro o sentimento de perda. Quando os ponho a tocar, fico logo bem-disposto".