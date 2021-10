Madonna está a ser bastante criticada pelos fãs, após ter participado numa sessão fotográfica onde alude à morte de Marilyn Monroe.

A artista foi fotografada numa cama de hotel, com um frasco de comprimidos ao seu lado. Monroe morreu em 1962, vítima de uma sobredose de barbitúricos.

No Twitter, há quem não poupe Madonna: "É muito triste que a Madonna ainda precise que lhe deem tanta atenção. Isto é nojento", pode ler-se num post citado pelo NME. Noutro comentário, há quem diga que a única coisa que se retira desta sessão é um "louvor ao suicídio".

Há também quem defenda "Madame X": "Ela será sempre um ícone, tal como a Marilyn". "Ela empoderou as mulheres nos anos 80 como nenhuma outra. Nunca se esqueçam disso".

O fotógrafo responsável veio já a público defender-se, e a Madonna. "Quando lhe enviei as fotos [de Marilyn], ela ficou emocionada com a fragilidade incandescente da Marilyn naquele momento da sua vida. Decidimos alugar um quarto de hotel e tentar capturar a ligação entre uma estrela e a câmara".

Madonna é conhecida pela sua admiração de Marilyn Monroe. O vídeo para 'Material Girl', de 1984, é inspirado em 'Diamonds Are a Girl's Best Friend', e em 1985 Madonna interpretou Marilyn num sketch do "Saturday Night Live".