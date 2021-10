Ice Cube abandonou as gravações do filme "Oh Hell No", após recusar ser vacinado contra a covid-19.

O rapper e ator, de 52 anos, desistiu do projeto após lhe ser dito pela produção que todo o elenco teria que ser vacinado. O seu salário cifrava-se nos 9 milhões de dólares.

As rodagens do filme, que conta também com a participação de Jack Black, foram entretanto adiadas até ser encontrado um substituto.

Ice Cube não comentou publicamente sobre o porquê de não se querer vacinar. No ano passado, o rapper fez campanha pelo uso da máscara, e doou 2 mil máscaras ao Bacone College, no Oklahoma.