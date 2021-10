Dave Grohl, cuja biografia, "The Storyteller", chega a Portugal no próximo dia 3 de novembro, deu uma entrevista à BLITZ, na qual falou sobre o seu percurso enquanto músico: inicialmente no circuito underground, mais tarde no rock dirigido a plateias bem maiores.

Depois de todo o sucesso que obteve, será que Dave Grohl ainda se considera um punk, pelo menos em espírito? "Isso é difícil de definir", começou por responder, enquanto bebericava de uma chávena de café. "Falas de uma certa estética, de um certo tipo de música ou do meu aspeto? Se me sinto diferente da maior parte das pessoas? Sim. Se estou na capa da Rolling Stone? Sim", pondera. "É estranho: ainda me sinto como quando descobri o punk rock. Acho que nasces com esse sentimento. Se tenho um bom carro? Sim. E isso é punk? Não sei”, exclamou, entre risos.