Desde 1980 que é a cara dos Depeche Mode, mas demorou “uns bons 10 anos” a descobrir a sua verdadeira voz. Em conversa com o Expresso, Dave Gahan falou sobre “The Imposter”, o seu novo álbum com o projeto Soulsavers, no qual canta temas de Bob Dylan, Neil Young ou Cat Power, nunca deixando de se procurar a si próprio.