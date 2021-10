Camané, que acaba de lançar o álbum "Horas Vazias", é o convidado do mais recente Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ. Além do novo disco, Camané refletiu sobre outros projetos, como aquele que, em 2004, o juntou a David Fonseca e Manuela Azevedo na interpretação de inéditos de António Variações: os Humanos.

"[Nessa altura] fiquei com medo que me associassem a outro estilo musical", reconhece, lembrando porém que chegou "a muita gente com esse disco". "Fizemos um disco e três concertos Podíamos ter andado dois anos [na estrada], podíamos ter enriquecido. Lembro-me de passar na rua e me chamarem Maria Albertina”, recorda.

Ouça a resposta completa pelos 35m 20s.