Queria ser médica, acabou a estudar gestão, mas é no fado que encontrou o seu lugar. “Lembro-me de ser pequena ainda e de me oferecem dois discos, um da Dona Maria Teresa de Noronha e outro da Ana Moura”, conta ao Expresso, sentada num camarim do Teatro Real, em Madrid (Espanha), onde, daí a um par de horas, se estrearia perante uma plateia madrilena atraída pelas diferentes propostas do programa Fado Madrid 2021. “Na altura pouco liguei ao CD da Dona Maria Teresa, mas fiquei apaixonada pelo da Ana Moura. Talvez fosse mais fácil, para uma miúda de 11 anos”. “Menos fatalista”, remata.