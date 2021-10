A BBC Two irá estrear, em novembro, um novo documentário acerca dos últimos anos da vida de Freddie Mercury.

Intitulado "Freddie Mercury: The Final Act", o documentário irá relatar os últimos momentos do vocalista dos Queen, desde o seu último concerto à sua morte em 1991. O mítico concerto de homenagem a Freddie, em Wembley, em 1992 também não será esquecido.

"Freddie Mercury: The Final Act" irá contar com entrevistas com Brian May e Roger Taylor, bem como com a irmã de Freddie, Kashmira Bulsara. Roger Daltrey (The Who), Lisa Stansfield e Harvey Goldsmith, este último responsável pelo concerto de homenagem, também estarão presentes.

Para o realizador James Rogan, "Freddie Mercury: The Final Act" é o culminar "de uma viagem extraordinária rumo ao último capítulo de um dos maiores ícones do rock".

"Trabalhar com os Queen e poder assistir a filmagens de bastidores de algumas das suas maiores performances foi um privilégio. Igualmente importante foi falar com as pessoas que passaram pela pandemia do HIV / Sida, com todas as semelhanças que ela teve com a da covid-19, hoje. A morte do Freddie e o concerto de tributo ajudaram a sensibilizar para esta doença terrível".