Os Foo Fighters deram um concerto surpresa, perante familiares, amigos e alguns fãs, a meros dias de entrar para o Rock and Roll Hall of Fame.

A banda de Dave Grohl atuou no House of Blues, em Cleveland, na quinta-feira à noite, perante poucas dezenas de pessoas. "Isto é fixe", terá dito Dave Grohl. "Estamos habituados a tocar estas canções em arenas e estádios gigantes, com 70 mil pessoas a cantar. Eu adoro isso, mas isto é fixe".

Referindo-se a Pat Smear, ex-The Germs e Nirvana, como "o único que faz sentido" estar no "corredor da fama" do rock, Grohl aproveitou para descrever a entrada da sua banda como "uma honra do caraças".

Para além dos êxitos e de algumas versões dos Bee Gees e dos Queen, que já vinham tocando ao vivo, os Foo Fighters acrescentaram ao alinhamento 'Young Man Blues', de Mose Allison, canção popularizada pelos The Who. Veja aqui: