Depois de alimentarem alguma especulação nas redes sociais, os Limp Bizkit confirmaram que o seu novo álbum sai a 31 de outubro, ou seja, já no próximo domingo.

Intitulado "Limp Bizkit Still Sucks" ("Os Limp Bizkit ainda são uma porcaria"), este é o primeiro longa-duração da banda de Fred Durst desde "Gold Cobra", de 2011.

Esta é a capa do disco, apresentado recentemente pelo single 'Dad Vibes'. Os Limp Bizkit atuarão no EDP Vilar de Mouros no verão de 2022.