O cantor Fernando Daniel aceitou o desafio dos fãs e gravou uma versão de 'Easy on Me', o mais recente single de Adele.

"Vocês encheram-me a caixa de mensagens a pedir uma versão da 'Easy On Me'. Cá está. Agora tratem de encher o Instagram da Adele, está a dever-me um dueto desde 2016", brincou o cantor, que nesse ano impressionou o público e o júri do concurso The Voice Portugal, ao cantar, numa prova cega, 'When We Were Young', também de Adele.