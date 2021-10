Rodrigo Leão, que acaba de lançar o álbum "A Estranha Beleza da Vida", é o convidado da edição desta semana do Posto Emissor, o podcast da BLITZ.

Falando sobre a Sétima Legião, uma das mais significativas bandas na música portuguesa produzida nos anos 80 e da qual é membro fundador, o artista assume que existe vontade em continuar com o trabalho no grupo. "Porque não? O [teclista] Ricardo Camacho, que infelizmente partiu muito antes do esperado [em 2018], deixou duas ou três ideias que o [vocalista e guitarrista] Pedro Oliveira gostava de trabalhar. Ainda poderá haver originais de Sétima Legião. É uma banda que existe”, garante, para depois recordar como eram as suas vivências nos primeiros anos da banda, no início dos anos 80.

Para ouvir a partir dos 36 minutos e 23 segundos: