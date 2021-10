Os Rammstein têm uma canção nova, que para já mostraram apenas ao astronauta francês Thomas Pesquet, que se encontra a bordo da Estação Espacial Internacional.

Foi o baterista do grupo alemão, Christoph Schneider, quem contatou Pesquet a partir de sua casa, para lhe mostrar o tema em questão.

"Para mim foi como cumprir um sonho de criança - falar com uma pessoa a viver no céu, a partilhar aquilo que via, percebendo uma vez mais o quão minúsculos somos quando comparados com o universo", disse, na legenda de um vídeo publicado no Instagram. Veja aqui: