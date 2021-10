Camané, que esta semana lança o álbum "Horas Tardias", é o convidado desta semana do Posto Emissor, podcast da BLITZ. A escolha das canções originais que canta neste disco, cujos autores incluem Pedro Abrunhosa, Sérgio Godinho, Carminho ou Jorge Palma, foi um dos temas da conversa.

A recusa em fazer cedências na sua música, não tendo em atenção o que o público poderá esperar de si, foi outro assunto abordado, assim como os desafios de uma paternidade "tardia" — Camané foi pai há pouco mais de dois anos, aos 52 anos — e a descoberta de um disco "perdido" do seu bisavô, José Júlio Paiva. Neste Posto Emissor, Camané confessou ainda a sua admiração por bandas rock como Xutos & Pontapés e Ornatos Violeta.

Também neste Posto Emissor falamos sobre a biografia da fadista Mariza; o primeiro álbum de Caetano Veloso em quase dez anos e a chegada do festival Sónar a Portugal.

O novo álbum dos norte-americanos War on Drugs, a entrevista que fizemos recentemente a Dave Gahan, dos Depeche Mode, e os concertos dos próximos dias completam o alinhamento do Posto Emissor desta semana.



A apresentação do 79º Posto Emissor está a cargo de Lia Pereira e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

Sejam bem-vindos.