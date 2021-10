A armeira que forneceu a pistola a Alec Baldwin, com a qual o ator matou acidentalmente a diretora de fotografia do seu novo filme, já tinha sido alvo da fúria de Nicolas Cage.

Segundo o "New York Post", Cage abandonou as gravações de "The Old Way" em agosto, após Hannah Gutierrez-Reed ter violado os protocolos de segurança.

Nessa ocasião, Gutierrez-Reed terá disparado uma arma, sem aviso, pela segunda vez em três dias, ensurdecendo e enfurecendo o ator.

Stu Brumbaugh, chefe maquinista do filme, relata ter dito ao diretor assistente que a armeira deveria ser despedida. "É uma novata", conta.

A armeira tornou-se conhecida por estar nos bastidores com balas verdadeiras, sem avisar o elenco ou a equipa de produção. Gutierrez-Reed tinha ainda por hábito andar com duas pistolas, sempre apontadas a alguém.

Antes da tragédia com Alec Baldwin, a armeira admitiu que não se sentia preparada, antes de aceitar o trabalho em "The Old Way".

Quanto a Brumbaugh, culpou os produtores por contratarem pessoas inexperientes, de forma a poupar dinheiro.

Gutierrez-Reed apagou, entretanto, todas as suas contas nas redes sociais.