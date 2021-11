Morreu Benjamin Vallé, guitarrista dos Viagra Boys. Tinha 47 anos. A notícia da sua morte foi avançada pela própria banda, com as causas ainda por apurar. Vallé foi um dos co-fundadores dos Viagra Boys, tendo também tocado em grupos como os Nine e os Pig Eyes.

"O Benjamin era afetuoso e simpático. As memórias que temos juntos são incontáveis", pode ler-se no Instagram do grupo. "Não consigo deixar de chorar ao ver fotografias tuas, mas também não consigo deixar de rir porque eras das pessoas mais divertidas e patetas que tive o prazer de conhecer". "Adoro-te de coração e os Viagra Boys não teriam sido nada sem ti. O planeta perdeu um dos bons. Espero que estejas algures no espaço, a contar piadas más a um alienígena".

Recorde-se que os Viagra Boys passaram pelo festival NOS Primavera Sound, em junho de 2019, e pelo Super Bock em Stock, em novembro do mesmo ano. A banda punk rock está no cartaz da edição de 2022 do festival Vodafone Paredes de Coura.