A mesma promotora que organiza o Vodafone Paredes de Coura, apresentou esta quinta-feira o cartaz da primeira edição de um "festival de inverno", agendado para 3 e 4 de dezembro.

Os ingleses PVA e os portugueses Moullinex, Samuel Úria, B Fachada, Chico da Tina, Pedro Mafama e Sensible Soccers são alguns dos destaques de uma programação, que se distribuirá por salas de Paredes de Coura, como o Centro Cultural, a Caixa de Música e o Quartel das Artes, bem como um novo espaço, Courage Club, que acolherá as principais actuações da estreia deste festival da Ritmos.

Veja o cartaz:

PVA

Moullinex

Samuel Úria

Chico da Tina

Pedro Mafama

Sensible Soccers

Rita Vian

Tó Trips

Whales

Evols

Gator, the Alligator

Ocenpsiea

Paraguaii

Unsafe Space Garden

Dada Garbeck

Quadra

The Lemon Lovers

Wicked Youth

DJ Nuno Lopes

Maria Callapez

DJ Paços b2b Titus J

Catarina Silva

Alfaer

Os bilhetes estão à venda a um preço único de €20, dando acesso aos dois dias do festival. A organização faz saber que "este bilhete garante a entrada nos concertos programados na sala principal, ficando o acesso às restantes salas limitado à sua lotação, mediante ordem de chegada".