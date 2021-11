Um ano depois da sua primeira edição virtual, devido à pandemia, o Womex volta a realizar-se fisicamente e terá o Porto como palco. Pela primeira vez na sua história de quase 30 anos, Portugal vai receber uma das maiores e mais importantes mostras de músicas do mundo ao longo de cinco dias preenchidos com conferências, sessões de networking, exibição de documentários e, claro, concertos. Criada em Berlim, em 1994, a iniciativa teve como palco, no passado, cidades como Bruxelas, Roterdão, Sevilha ou Budapeste, mas a sua chegada ao Porto acontece já com a promessa de que volta a realizar-se em solo nacional, mais precisamente em Lisboa, no próximo ano. “Muitas vezes se tinha tentado organizar o Womex cá, mas os meus colegas não conseguiram reunir todas as condições para que tal acontecesse”, revela ao Expresso o principal responsável pela vinda do evento para Portugal, António Miguel Guimarães, que, entre outras coisas, foi manager dos Trovante e dos Madredeus e, mais recentemente, diretor do festival O Sol da Caparica. “A minha empresa investiu um ano nisto, sem saber o que ia acontecer, tentando angariar todos os apoios necessários, públicos e privados, e a reunir com todas as salas de espetáculos. Fomos selecionados, entre muitas candidaturas internacionais, pela qualidade da proposta e, também, pelo interesse que eles tinham de visitar Portugal”.