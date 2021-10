Adele irá terminar o mês de outubro como líder das tabelas de vendas, um pouco por todo o mundo.

O seu novo single, 'Easy On Me', recolheu em apenas uma semana quase 180 milhões de streams e vendeu mais de 136 mil cópias digitais.

'Easy On Me', primeiro avanço para o novo álbum da cantora britânica, "30", fez até mais que isso: levou outras canções de Adele a subir nas tabelas. No total, Adele somou mais de 332 milhões de streams na semana de estreia do seu novo single.

'Someone Like You', um dos seus primeiros sucessos, passou da 91ª posição para a 33ª, ao passo que 'When We Were Young' e 'Rolling In The Deep' ocupam a 37ª e a 39ª posição, respetivamente.