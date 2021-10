O Festival Sónar Lisboa, que terá a sua primeira edição portuguesa nos dias 8, 9 e 10 de abril de 2022, avança os primeiros 18 nomes no cartaz: Thundercat, IAMDDB, Polo & Pan, The Blaze (DJ set), Nicola Cruz, Charlotte de Witte, Enchufada na Zona, Pongo, Eu.Clides, Nídia, DJ Niggafox, Stingray 312, Jayda G, FJAAK, Floating Points, Kampire, Ellen Alien b2b Dr Rubinstein e Héctor Oaks.

O festival que nasceu em Barcelona em 1994 e que, desde então, soma mais de 70 edições em 36 cidades do mundo, chega a Portugal num modelo que é descrito como "sustentável" e decorrerá em diversos espaços da capital: Sónar Village (espaço que será construído num parque de estacionamento junto ao rio Tejo para receber performances durante o dia), Coliseu dos Recreios, Pavilhão Carlos Lopes, Pavilhão do Rio e Factory Lisbon (no Hub Criativo do Beato). Conversas, debates e exposições complementarão "a programação noturna, dedicada aos concertos e às experiências audiovisuais".

O passe geral, que dará acesso à programação completa dos três dias, tem o preço de 110 euros.