Enquanto a própria Adele continua a bater recordes, com o lançamento do primeiro single em cinco anos, a música da cantora inglesa parece inspirar, também, outros artistas.

É o caso de Allie Sherlock, artista que canta nas ruas de Dublin, na Irlanda, e cuja versão de 'Easy On Me' conquistou, em menos de uma semana, mais de meio milhão de visualizações no YouTube.

Veja aqui a versão de Allie Sherlock, cujas interpretações já lhe valeram uma participação no programa de Ellen DeGeneres.