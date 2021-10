Os Kasabian partilharam a sua primeira canção desde a saída da banda do vocalista Tom Meighan, condenado por violência doméstica.

O novo tema tem por título ‘ALYGATYR’ e é cantado por Serge Pizzorno, guitarrista do grupo inglês, que agora assume o papel de frontman.

Os Kasabian deram o seu primeiro concerto sem Tom Meighan este mês, com um novo elemento: Rob Harvey, do grupo The Music.

Quanto a Tom Meighan, condenado a 200 horas de trabalho não remunerado por ter agredido a sua noiva, encontra-se a trabalhar num disco a solo, tendo revelado que encara a música como a sua terapia.

Ouça aqui ‘ALYGATYR’: