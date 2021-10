Travis Barker e Kourtney Kardashian publicaram, nas redes sociais, uma fotografia onde se vestem como o casal mais icónico do punk rock, Sid Vicious e Nancy Spungen.

Na legenda, Kourtney - que anunciou recentemente estar noiva do baterista dos Blink-182 - escreveu "até que a morte nos separe", com comentário do músico: "O nosso amor nunca morrerá".

Sid Vicious e Nancy Spungen tiveram uma relação atribulada, com o baixista dos Sex Pistols a ser acusado de a assassinar, durante uma discussão no famoso Chelsea Hotel, em outubro de 1978. Em março de 1979, Vicious morreria vítima de uma sobredose de heroína.

Veja as fotos: