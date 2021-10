David Ellefson deu uma entrevista ao podcast "Talk Toomey", onde falou sobre a sua saída dos Megadeth, após ter sido apanhado num escândalo sexual.

Recorde-se que Ellefson foi despedido, assim que caíram na net vídeos que o mostravam a masturbar-se enquanto conversava com uma rapariga alegadamente menor de idade, algo que é negado pelo músico.

Questionado sobre como reagiu ao escândalo, Ellefson afirma ter "desligado tudo". "Comprei um telefone novo e arranjei outro número de telefone. As pessoas tentavam ajudar-me, perguntavam-me se estava bem", conta.

"Finalmente compreendo porque é que alguns miúdos, que sofrem de bullying nas redes sociais, acabam a passar mal. O seu mundo virtual é a sua realidade, maior que o mundo cá fora".

"Fui ao Starbucks e ninguém me ignorou ou disse algo. Só me disseram: 'David, o seu café está pronto'", continua. "Todas as tretas que acontecem nas redes sociais são uma realidade falsa, não são reais, é tudo treta. É melhor viver na realidade que na realidade virtual".