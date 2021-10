Rodrigo Leão, que acaba de lançar o álbum "A Estranha Beleza da Vida", é o convidado da edição desta semana do Posto Emissor, o podcast da BLITZ.

Falando sobre a forma como encara a vida de estrada, com um misto de entusiasmo e apreensão, o músico que abandonou os Madredeus numa das fases mais intensas da internacionalização do grupo, recorda o cansaço e os atritos que se geram durante as digressões.

"Se neste momento fico mais de 10 dias fora de Lisboa, para mim é um problema muito grave. É difícil recusar concertos. Não posso dizer ao António Cunha, meu manager e amigo desde os Madredeus, que não quero dar um concerto em Tóquio. Há períodos em que quase esperas [que não surjam propostas]. Parece falta de humildade, mas estou a ser verdadeiro. Quando vem uma tournée maior, eu fico logo [preocupado]”

Para ouvir a partir dos 32 minutos e 39 segundos: