Caetano Veloso é o protagonista do mais recente sketch do grupo de humor brasileiro Porta dos Fundos. Neste vídeo, o músico — que acaba de lançar um novo álbum, de título "Meu Coco" — recebe conselhos dos seus consultores fictícios, com vista a apresentar um trabalho mais comercializável.

Encurtar as canções para 30 segundos, criar coreografias para que as mesmas se tornem virais no Tik Tok e evitar conteúdos políticos são algumas das recomendações que Caetano Veloso, acompanhado pela sua mulher, Paula Lavigne, recebe com estupefação.

Veja aqui: