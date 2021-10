Os Nirvana ganharam a batalha judicial que os opunha a Jocelyn Susan Bundy, neta do ilustrador Charles-Wilfrid Scott-Giles.

A banda foi acusada de ter violação de direitos de autor após utilizar uma imagem de Scott-Giles, que representa o "Inferno" de Dante, numa t-shirt que comercializam desde 1989.

Em maio, Jocelyn deu entrada em tribunal com um processo contra os Nirvana, alegando que a imagem foi criada pelo seu avô como parte de um trabalho académico sobre heráldica.

Não foi a primeira vez que a mulher fez tais alegações. Em 1997, levantou um processo contra a distribuição da t-shirt e da imagem em questão.

De acordo com o juiz encarregue do caso, este deverá ser analisado por um tribunal britânico, e não por um norte-americano, "dado que uma das disputas principais em torno deste caso se refere aos direitos de autor da ilustração, que se rege pela lei britânica".

O advogado de Jocelyn afirmou à "Billboard" estar a analisar todas as opções, incluindo dar entrada com o processo num tribunal do Reino Unido.