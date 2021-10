“Via‑se que ali havia pão, não eram aquelas bolinhas de água. Havia pão.” José Luís Gordo, o dono do Senhor Vinho, ainda se enche de orgulho por, naquela noite, no Berimbar, ter provocado Mariza até a fazer cantar fado. “Adivinhei que ela tinha qualquer coisa lá dentro de misterioso, e o fado é mistério.” Quando entrou pela primeira vez no número 18 da Rua do Meio à Lapa para cantar, Mariza tinha 24 anos. Era muito nova e bastante insegura no seu papel de cantadeira de fados. Maria da Fé, fadista de primeiro plano desde os anos de 1960 e dona do Senhor Vinho, era a sua grande conselheira na escolha dos temas. “Enquanto cantou aqui, ainda estava muito no começo. Não tinha repertório próprio, claro, cantava as poucas coisas que conhecia. Eu só a ajudava a escolher porque ela depois tinha muita facilidade em aprender e em cantar.”