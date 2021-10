O NOS Alive revelou hoje mais um nome do seu cartaz de 2022. O belga Stromae está confirmado para dia 6 de julho, atuando no palco NOS do festival que volta a realizar-se no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Esta será a estreia em Portugal de Paul Van Haver, verdadeiro nome de Stromae, depois de ter cancelado concerto no mesmo festival em 2015, por motivo de doença. Este mês, o artista - cujo último álbum data de 2013 - apresentou um novo single, de título 'Santé'.

Veja aqui o vídeo desse tema e abaixo o cartaz já anunciado do NOS Alive.

O NOS Alive regressa a Algés entre 6 e 9 de julho de 2022.

Os bilhetes para o NOS Alive estão à venda, custando €69,00 para um dia, €159,00 para três dias e €189,00 para os quatro dias. Consulte abaixo o cartaz anunciado até ao momento.



6 de julho

Palco NOS

The Strokes

Stromae

Palco Sagres

Modest Mouse

Fontaines D.C.

Parov Stelar



7 de julho

Palco NOS

Alt-J

Florence and the Machine

Jorja Smith

Palco Sagres

Glass Animals

Seasick Steve

Dino D'Santiago

Inhaler

8 de julho

Palco NOS

Metallica

Royal Blood

Palco Sagres

St. Vincent

Moses Sumney

Tom Misch

Hobo Johnson and the Lovemakers



9 de julho

Palco NOS

Imagine Dragons

Da Weasel

Faith No More

Two Door Cinema Club