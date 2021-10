Os Coldplay venderam mais de um milhão de bilhetes para os concertos na Europa da sua nova digressão mundial, que tem o mesmo título do álbum que acabam de lançar: "Music of the Spheres".

A digressão prolonga-se de março até setembro de 2022, sendo que as datas na Europa acontecem em julho (com concertos na Alemanha, Polónia e França) e agosto (Bélgica, Inglaterra — seis concertos no estádio de Wembley, em Londres — e Escócia).

Fazendo as contas, terá sido vendida uma média de 62.500 bilhetes por cada um destes espetáculos de estádio.

Os Coldplay ainda não anunciaram qualquer data para Portugal desta sua digressão, anunciada há 12 dias e apresentada como "sustentável".